Este lunes la Intendencia de Montevideo declarará Ciudadana Ilustre a Selva Tabeira. Esto en reconocimiento a una vida de trabajo voluntario y solidario en torno a la salud mental. Su compromiso y dedicación generaron varios procesos de transformación en el Hospital Vilardebó, tanto en relación a prácticas institucionales como rescatando historias de personas hasta entonces invisibilizadas. En nuestro móvil hablamos con ella.





