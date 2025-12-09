El uso de celulares en las aulas divide opiniones en todo el mundo. Mientras algunos países optan por prohibirlos para reforzar la atención en clase, otros buscan integrarlos como herramienta educativa.

En los últimos días, Chile aprobó una ley que prohíbe su uso en centros educativos, sumándose a una tendencia internacional.

¿Debe Uruguay también discutir este camino?

En Arriba Gente analizamos el tema con Renato Opertti, sociólogo y especialista internacional en educación, quien aporta evidencia, riesgos y oportunidades sobre la tecnología en la enseñanza.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.