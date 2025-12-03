LA MAÑANA EN CASA | 03-12-2025
Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas croquetas de jamón y queso.
INGREDIENTES:
120 g Manteca
1Cebolla
1 diente Ajo
200 g Jamón
1 ½ tz Harina
1 L Leche
150 g Queso Danbo
Sal y pimienta a gusto
Harina, huevos y pan rallado c/n
PROCEDIMIENTO:
Fundir la manteca a fuego bajo, rehogar la cebolla, el ajo y el jamón. Añadir la harina hasta que quede una pasta densa e ir incorporando la leche de a poco. Agregar el queso rallado, salpimentar y cocinar unos 10 minutos. Retirar del fuego, extender en una fuente y dejar enfriar.
Para rebozar, con una cuchara tomar el tamaño deseado. Primero pasarla por harina, después por el huevo y por el rebozador.
Si tengo tiempo enfriar, freír en abundante aceite caliente (pero no humeante), el fuego medio y cuando coloco la croqueta subo la temperatura. Cuidar todo el tiempo la fritura retirando los restos de rebozador).
Secar sobre papel absorbente y no tapar antes de consumir. (Se humedece el rebozado).
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.