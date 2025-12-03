Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas croquetas de jamón y queso.





INGREDIENTES:

120 g Manteca

1Cebolla

1 diente Ajo

200 g Jamón

1 ½ tz Harina

1 L Leche

150 g Queso Danbo

Sal y pimienta a gusto

Harina, huevos y pan rallado c/n

PROCEDIMIENTO:

Fundir la manteca a fuego bajo, rehogar la cebolla, el ajo y el jamón. Añadir la harina hasta que quede una pasta densa e ir incorporando la leche de a poco. Agregar el queso rallado, salpimentar y cocinar unos 10 minutos. Retirar del fuego, extender en una fuente y dejar enfriar.

Para rebozar, con una cuchara tomar el tamaño deseado. Primero pasarla por harina, después por el huevo y por el rebozador.

Si tengo tiempo enfriar, freír en abundante aceite caliente (pero no humeante), el fuego medio y cuando coloco la croqueta subo la temperatura. Cuidar todo el tiempo la fritura retirando los restos de rebozador).

Secar sobre papel absorbente y no tapar antes de consumir. (Se humedece el rebozado).

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.