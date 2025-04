Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas croquetitas de atún, ideales para este viernes de Semana Santa o Turismo.



MASA:

1/2 kg. puré de papa o boniatos

1 yema

100 grs. de queso rallado fino

2 cdas. de harina o avena

300 grs. de atún

Perejil picado

Sal, pimienta a gusto

Harina, huevo y pan rallado par rebozar



LACTONESA CON CIBOULETTE:

½ tz Leche

1 diente Ajo

Aceite c/n

1 cda. Jugo de limón

Sal, pimienta y ciboulette a gusto



PROCECIMIENTO:



Preparar un puré con los boniatos cocidos con cáscara y al horno o en microondas. (Es importante que no las pelen para que no absorban mucha agua).



Una vez frío el puré agregar el resto de los ingredientes hasta que quede una masa que no se pegue y sea fácil de trabajar. (La cantidad de harina es estimada porque los boniatos pueden variar en el contenido de humedad que tienen, por lo tanto absorber distinta cantidad de harina)



Hacer rollitos de masa y luego cortar los ñoquis del tamaño deseado.



Hervir en abundante agua salada, servir con la salsa



Para la salsa mezclar todos los ingredientes menos el aceite y el jugo de limón, mixear e ir agregando de a poco el aceite en forma de hijo hasta llegar a la consistencia deseada, antes de terminar agregar el jugo de limón.





