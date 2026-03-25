Leticia nos enseña a preparar un delicioso croquembouche.

INGREDIENTES:



Masa bombas (Pate a choux):

10 Huevos

1 cta Sal

500 g Harina

360 mL Agua

360 mL leche

300 g Manteca



Crema pastelera:

3 tz leche

¾ tz azúcar

6 cdas almidón de maíz

9 yemas

90 g de manteca

Sabor a gusto



Caramelo:

600 g azúcar

90 mL agua

3 cdas glucosa

PROCEDIMIENTO:

Calentar la manteca con el agua y la leche, hasta punto de hervor, incorporar la harina toda junta hasta que forme un bollo. Retirar del fuego, enfriar e incorporar de a uno los huevos. Rellenar una manga con puntero ancho liso, separarlas en la asadera para permitir el crecimiento. Hornear a 200 grados 10 min y luego a 190 grados 15 minutos más Enfriar, rellenar y una vez preparado el caramelo iniciar el armado de la torre colocando un anillo de base, e ir subiendo muy lentamente hasta completar.

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