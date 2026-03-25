LA MAÑANA EN CASA | 25-03-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso croquembouche.
INGREDIENTES:
Masa bombas (Pate a choux):
10 Huevos
1 cta Sal
500 g Harina
360 mL Agua
360 mL leche
300 g Manteca
Crema pastelera:
3 tz leche
¾ tz azúcar
6 cdas almidón de maíz
9 yemas
90 g de manteca
Sabor a gusto
Caramelo:
600 g azúcar
90 mL agua
3 cdas glucosa
PROCEDIMIENTO:
Calentar la manteca con el agua y la leche, hasta punto de hervor, incorporar la harina toda junta hasta que forme un bollo. Retirar del fuego, enfriar e incorporar de a uno los huevos. Rellenar una manga con puntero ancho liso, separarlas en la asadera para permitir el crecimiento. Hornear a 200 grados 10 min y luego a 190 grados 15 minutos más Enfriar, rellenar y una vez preparado el caramelo iniciar el armado de la torre colocando un anillo de base, e ir subiendo muy lentamente hasta completar.
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