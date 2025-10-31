LA MAÑANA EN CASA | 06-10-2025
Leticia nos enseña a preparar unas terroríficas cookies de Halloween.
INGREDIENTES:
1 Huevo
1 ¼ Azúcar rubio
½ tz Azúcar
125 g Manteca
1 cta Vainilla
2 tz Harina
½ cta bicarbonato de sodio
Colorantes, grageas o azúcar de colores c/n
PROCEDIMIENTO:
Batir la manteca con el azúcar rubio y el azúcar común hasta que esté cremoso.
Agregar el huevo y la vainilla y continuar batiendo 1 minuto más.
Por último agregar el resto de los ingredientes secos sin la sal marina.
Colorear si se desea.
Formar bolas con 1 cucharada grande de masa, colocar sobre una placa con lámina de silicona o papel enmantecado, colocar azúcar de colores o grageas.
Cocción: Hornear a 180 *C, 15 minutos aprox. No mover hasta que enfríen.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.