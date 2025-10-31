Leticia nos enseña a preparar unas terroríficas cookies de Halloween.

INGREDIENTES:

1 Huevo

1 ¼ Azúcar rubio

½ tz Azúcar

125 g Manteca

1 cta Vainilla

2 tz Harina

½ cta bicarbonato de sodio

Colorantes, grageas o azúcar de colores c/n

PROCEDIMIENTO:

Batir la manteca con el azúcar rubio y el azúcar común hasta que esté cremoso.

Agregar el huevo y la vainilla y continuar batiendo 1 minuto más.

Por último agregar el resto de los ingredientes secos sin la sal marina.

Colorear si se desea.

Formar bolas con 1 cucharada grande de masa, colocar sobre una placa con lámina de silicona o papel enmantecado, colocar azúcar de colores o grageas.

Cocción: Hornear a 180 *C, 15 minutos aprox. No mover hasta que enfríen.

