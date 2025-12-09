En Mañana en Casa, Ana Durán responde a una consulta frecuente: ¿cómo eliminar manchas de aceite en prendas infantiles sin dañar la tela ni generar ansiedad? Método recomendado: Cubrir la mancha con almidón de maíz Aplicar calor con plancha tibia para que el almidón absorba el aceite Lavar con buen jabón y percarbonato de sodio para eliminar restos Este procedimiento evita la incomodidad del método tradicional y garantiza resultados óptimos. ¡Práctico, económico y seguro para la ropa de los más pequeños!

