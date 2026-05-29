LA MAÑANA EN CASA | 29-05-2026
Leticia nos enseña a preparar una exquisita colita de cuadril a la pizza.
INGREDIENTES:
1 Colita de cuadril
2 cdas Aceite Oliva
3 cebollas
1 tz salsa de tomate
3 diente de ajo
150 g de muzarella
4 papas
½ tz de vino blanco
Condimentos a gusto.
PROCEDIMIENTO:
Abrir la carne toda abierta como mariposa, cocinar primero en sartén para sellar y luego al horno por 25 a 30 minutos sobre colchón de cebollas y papas en rodajas, agregar el vino blanco y cocinar en papel de aluminio. A los 30 minutos agregar la salsa y la muzarella. Acompañar con huevo frito.
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