Leticia nos enseña a preparar una exquisita colita de cuadril a la pizza.





INGREDIENTES:

1 Colita de cuadril

2 cdas Aceite Oliva

3 cebollas

1 tz salsa de tomate

3 diente de ajo

150 g de muzarella

4 papas

½ tz de vino blanco

Condimentos a gusto.



PROCEDIMIENTO:

Abrir la carne toda abierta como mariposa, cocinar primero en sartén para sellar y luego al horno por 25 a 30 minutos sobre colchón de cebollas y papas en rodajas, agregar el vino blanco y cocinar en papel de aluminio. A los 30 minutos agregar la salsa y la muzarella. Acompañar con huevo frito.



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