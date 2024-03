Uruguay no enfrenta una epidemia por dengue, para virólogo Dr. Juan Cristina, aunque alertó sobre la rápida expansión de la enfermedad en países como Argentina y Brasil. Ayer el MSP anunció la "circulación viral” de la enfermedad tras confirmar el tercer caso autóctono. El ex decano de Facultad de Ciencias advirtió en nota con Arriba Gente que puede comenzar una cadena de transmisiones, y adelantó que pueden haber contagiados asintomáticos. Sobre la obtención de una vacuna que sea efectiva contra todas las variables de la enfermedad, en particular la hemorrágica, consideró que es “difícil”.

