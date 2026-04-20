A partir de este sábado se lanza: "Sábados en Ciudad Vieja", un ciclo que busca devolverle vida al emblemático barrio montevideano. La iniciativa, organizada por la Intendencia de Montevideo junto a más de 40 comercios y emprendimientos locales, se desarrollará todos los terceros sábados del mes entre las 11 y las 17 horas. El evento abarca diez calles del casco histórico e incluye propuestas artísticas, gastronómicas y recorridos patrimoniales.

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