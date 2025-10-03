Este próximo fin de semana, el sábado 4 de octubre de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30 y el domingo 5 de octubre de 9:00 a 12:30 habrá centros dermatológicos que estarán instalados en la explanada del shopping Tres Cruces, para realizar chequeos gratuitos de lunares y manchas a las personas que se acerquen. La atención será por orden de llegada con turnos de 15 minutos. Conocé más detalles en nuestro móvil con Analía Guerra, dermatóloga.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.