LA MAÑANA EN CASA | 08-10-2025
Leticia nos enseña a preparar un delicioso cheese cake de dulce de leche.
INGREDIENTES:
Base:
200 g Galletitas dulces
100 g Manteca
Para la crema:
300g Queso crema
600 g de dulce de leche
200 g de crema de leche
6 huevos
2 cdas almidón de maíz
Ralladura de limón
1 cta vainilla
¼ tz de azúcar
PROCEDIMIENTO:
Procesar las galletitas sin el centro con el azúcar y agregar la manteca derretida, presionar en la base de un molde Por otro lado batir el queso, el dulce de leche, agregar el azúcar, la ralladura y la vainilla y los huevos de a uno, el almidón de maíz y por último la crema de leche. Verter sobre el molde con la base de galletitas y hornear por 90 minutos a 130 ºC. Enfriar y decorar con la salsa.
