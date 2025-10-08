Leticia nos enseña a preparar un delicioso cheese cake de dulce de leche.



INGREDIENTES:



Base:

200 g Galletitas dulces

100 g Manteca



Para la crema:

300g Queso crema

600 g de dulce de leche

200 g de crema de leche

6 huevos

2 cdas almidón de maíz

Ralladura de limón

1 cta vainilla

¼ tz de azúcar

PROCEDIMIENTO:

Procesar las galletitas sin el centro con el azúcar y agregar la manteca derretida, presionar en la base de un molde Por otro lado batir el queso, el dulce de leche, agregar el azúcar, la ralladura y la vainilla y los huevos de a uno, el almidón de maíz y por último la crema de leche. Verter sobre el molde con la base de galletitas y hornear por 90 minutos a 130 ºC. Enfriar y decorar con la salsa.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.