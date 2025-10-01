ARRIBA GENTE | 01-10-2025
El Sistema Nacional de Emergencias determinó el cese de la alerta pública de nivel rojo para personas y animales en situación de calle decretada el pasado 23 de junio. Según informaron las autoridades, en ese tiempo fueron ocupadas un total de 266.969 plazas a nivel nacional. Por esto, en nuestro móvil conversamos con la vocera del colectivo Ni Todo Está Perdido, Katherine Spurr, para conocer su opinión sobre el trabajo realizado por el gobierno durante estos meses.
