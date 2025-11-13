El próximo 17 de noviembre será el aniversario N°6 de la Asociación Civil El Palomar y lo celebrará con una cena solidaria: “Una Cena, Una Oportunidad” en el Radisson Victoria Plaza Hotel a las 20:00. Los fondos recaudados estarán destinados al Programa PAED (Programa de Ayuda al Estudiante con Discapacidad), permitiendo que más niños, niñas y adolescentes puedan recibir acompañamiento en sus trayectorias educativas y disfrutar de una educación inclusiva y de calidad. Conocé todos los detalles en nuestro móvil con su directora ejecutiva, Fiorella Rovascio Panizza.

Más información en sitio web: www.elpalomar.org.uy / Instagram @elpalomar.uy







Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.