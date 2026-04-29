Leticia nos enseña a preparar unos exquisitos cappelettis caseros.

INGREDIENTES:

4 Huevos

400 g Harina



Relleno:

200 g solomillo de cerdo

150 g de mortadela

1 diente de ajo

10 g de manteca

1 huevo

150 g de queso parmesano

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

PROCEDIMIENTO:

Mezclar la harina con los huevos en el centro y agregar el aceite. Amasar y dejar descansar envuelta en papel film.

Para el relleno, cocinar el cerdo en cubitos salteado en manteca junto con el ajo, una vez cocida y fría llevar a la procesadora con la mortadela y el resto de los ingredientes salpimentar a gusto.

Armar los cappelletis con un cuadrado de masa de 4x4 cm, colocar 1 cta de relleno, unir en forma de triángulo y cerrar los extremos inferiores entre ellos de forma que quede un sombrerito base de masa, dejar con harina hasta cocinarlos.

Cocinarlos en agua salada hirviendo (1 L de agua por cada 100 g de pasta) 1 minuto o hasta que suban a la superficie.

Servir en caldo.

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