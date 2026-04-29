LA MAÑANA EN CASA | 29-04-2026
Leticia nos enseña a preparar unos exquisitos cappelettis caseros.
INGREDIENTES:
4 Huevos
400 g Harina
Relleno:
200 g solomillo de cerdo
150 g de mortadela
1 diente de ajo
10 g de manteca
1 huevo
150 g de queso parmesano
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
PROCEDIMIENTO:
Mezclar la harina con los huevos en el centro y agregar el aceite. Amasar y dejar descansar envuelta en papel film.
Para el relleno, cocinar el cerdo en cubitos salteado en manteca junto con el ajo, una vez cocida y fría llevar a la procesadora con la mortadela y el resto de los ingredientes salpimentar a gusto.
Armar los cappelletis con un cuadrado de masa de 4x4 cm, colocar 1 cta de relleno, unir en forma de triángulo y cerrar los extremos inferiores entre ellos de forma que quede un sombrerito base de masa, dejar con harina hasta cocinarlos.
Cocinarlos en agua salada hirviendo (1 L de agua por cada 100 g de pasta) 1 minuto o hasta que suban a la superficie.
Servir en caldo.
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