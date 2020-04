Finalmente, el jurado compuesto por María Inés, Petru, Kairo y Noelia, más el voto del jurado, decidieron que Camila se convirtiera en la ganadora de la jornada.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.



¿VOS TAMBIÉN QUERÉS PARTICIPAR?

¡Animate! No hay límites de edad ni de ningún tipo; te podés presentar solo, sola, con tu hermano, con tu hermana, con tus hijos, con quien esté en casa contigo… ¡es el momento ideal para preparar un número en familia!



¿CÓMO HACER PARA PARTICIPAR?

Solo tenés que seguir estos dos simples pasos:

• Grabá lo mejor que puedas un video de no más de un minuto de duración con tu acto.

• Subilo a tus redes o a las Got Talent Uruguay con el hashtag #TalentoEnCasa.

¿QUIÉNES VAN A EVALUAR?

El jurado de La Mañana en Casa, con alguna ayudita del jurado de Got Talent Uruguay, va a decidir quién es el ganador de cada semana. Al final, habrá un gran ganador.



¿HAY PREMIOS?

¡Claro que sí! Cada semana habrá un ganador elegido por el jurado y al final del ciclo, que será al final de la cuarentena, se pondrá a votación del público el ganador final, que se hará acreedor a:

• 2 entradas para la final;

• pases VIP para conocer a Natalia Oreiro y al jurado -Agustín Casanova, Claudia Fernández, Orlando Petinatti y María Noel Riccetto;

• y muchos regalos de las marcas que auspician Got Talent Uruguay.