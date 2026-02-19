¿Por qué la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo pidió el cese de prospección de petróleo en aguas uruguayas?; ¿De qué manera está trabajando respecto a la protección de las infancias?; ¿Qué rol juega respecto a la situación de los reclusos en las cárceles uruguayas?; ¿Cómo será el trabajo en este quinquenio respecto a la búsqueda de desaparecidos? De todos estos temas hablamos con la presidenta de ese organismo, Mariana Mota.





Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.