Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos buñuelos de hojas verdes.





INGREDIENTES:

1 tz Harina

200 g lechuga

1 huevo

¼ tz leche

1 cta Polvo de hornear

½ cda vinagre

Agua con gas c/n

½ cebolla

1 diente de ajo

Sal y pimienta y condimentos a gusto





PROCEDIMIENTO:

Lavar y secar las hojas verdes, cortarla en tiritas, reservar.

Preparar la mezcla de buñuelos batiendo los huevos con la leche, agregar la harina, el polvo de hornear, ajustar con agua con gas, agregar la cebolla cortada finita, la lechuga y la panceta.

Dejar reposar 10 minutos.

Freír en abundante aceite caliente.

