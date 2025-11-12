Leticia nos enseña a preparar unos exquisitos buñuelos de garbanzos y papas.

INGREDIENTES:

300 g de papas

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 atado de espinaca

400 g de garbanzos cocidos y picados

2 huevos

1 cda de harina

1 cta de polvo de hornear

Ralladura de lima a gusto

Sal, pimienta y comino a gusto

PROCEDIMIENTO:

Lavar y secar la espinaca, cortarla en tiritas, reservar.

Rallar la papa y picar o rallar la cebolla, agregar sal a la mezcla y dejar 10 minutos.

Escurrir la mezcla y agregar los huevos, los garbanzos picados. la harina, el polvo de hornear, las espinacas y la ralladura de lima, condimentar.

Freír en abundante aceite caliente.

