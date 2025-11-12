LA MAÑANA EN CASA | 12-11-2025
Leticia nos enseña a preparar unos exquisitos buñuelos de garbanzos y papas.
INGREDIENTES:
300 g de papas
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 atado de espinaca
400 g de garbanzos cocidos y picados
2 huevos
1 cda de harina
1 cta de polvo de hornear
Ralladura de lima a gusto
Sal, pimienta y comino a gusto
PROCEDIMIENTO:
Lavar y secar la espinaca, cortarla en tiritas, reservar.
Rallar la papa y picar o rallar la cebolla, agregar sal a la mezcla y dejar 10 minutos.
Escurrir la mezcla y agregar los huevos, los garbanzos picados. la harina, el polvo de hornear, las espinacas y la ralladura de lima, condimentar.
Freír en abundante aceite caliente.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.