LA MAÑANA EN CASA | 11-05-2026
Leticia comparte una receta sencilla de budín de mandarinas.
INGREDIENTES:
1 mandarina con cáscara
1 mandarina sin cáscara
2 huevos
½ tz aceite
1 tz Azúcar
2 tz Harina
2 ctas Polvo de hornear
PROCEDIMIENTO:
Llevamos las mandarinas a una licuadora y las procesamos.
Incorporamos los huevos mientras continuamos procesando.
Añadimos el azúcar y licuamos.
Por otro lado, tamizamos la harina y el polvo de hornear e integramos con movimientos suaves.
Llevamos a un molde de budín o de 24 cm enmantecado.
Cocinamos a 170°C durante 30 minutos.
