Leticia nos enseña a preparar un exquisito budín de brócoli y zanahoria.





INGREDIENTES:

½ brocóli

300 g de zanahorias

2 cebollas o puerros

1 diente de ajo

8 huevos

½ tz avena laminada

100 g de queso rallado

200 g muzarella

1 tz de leche

Sal pimienta y hierbas a gusto

PROCEDIMIENTO:

Saltear los vegetales picados muy finos hasta que pierdan agua, mientras tanto preparar los huevos con el queso y el resto de los ingredientes.

Mezclar.

Cocinar en un horno a 160 grados por 50 minutos.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.