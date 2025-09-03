LA MAÑANA EN CASA | 03-09-2025
Leticia nos enseña a preparar un exquisito budín de brócoli y zanahoria.
INGREDIENTES:
½ brocóli
300 g de zanahorias
2 cebollas o puerros
1 diente de ajo
8 huevos
½ tz avena laminada
100 g de queso rallado
200 g muzarella
1 tz de leche
Sal pimienta y hierbas a gusto
PROCEDIMIENTO:
Saltear los vegetales picados muy finos hasta que pierdan agua, mientras tanto preparar los huevos con el queso y el resto de los ingredientes.
Mezclar.
Cocinar en un horno a 160 grados por 50 minutos.
