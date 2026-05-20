LA MAÑANA EN CASA | 20-05-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan relleno de jamón y queso.
INGREDIENTES:
1 ½ tz de puré de boniatos
1 cda Ralladura de naranja
1 cta esencia de vainilla
1 tz jugo de naranja
4 huevos
¾ tz aceite
1 ½ tz Azúcar
3 tz Harina
3 ctas Polvo de hornear
PROCEDIMIENTO:
Llevamos el puré de boniato con el aceite y el azúcar a una licuadora o mixer y lo procesamos. Incorporamos los huevos de a uno y batimos con batidor de alambre. Incorporamos la vainilla y la ralladura.
Por otro lado, tamizamos la harina y el polvo de hornear e integramos con los líquidos con movimientos suaves.
Llevamos a un molde de budín o de 24 cm enmantecado.
Cocinamos a 170°C durante 1 hora.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.