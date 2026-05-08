Leticia nos enseña a preparar un Brownie de manteca de maní, receta fácil para el Día de la Madre

INGREDIENTES:

2 Huevos

1 tz Azúcar

1 cta Vainilla

1 pizca Sal

100 g Manteca

½ tz cacao amargo

¾ tz Harina

1 tz manteca de maní

PROCEDIMIENTO:

Batir los huevos, junto con el azúcar, agregar la sal y la vainilla. Por otro lado derretir el chocolate con la manteca.

Ir agregando de a poco el chocolate con la manteca a la mezcla de huevos.

Por último incorporar la harina. Picar y agregar las nueces.

Colocar en tortera de 22 cm.

Cocción: Hornear 6 minutos a potencia máxima o en horno a 180 por 20 minutos.

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