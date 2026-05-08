LA MAÑANA EN CASA | 08-05-2026
Leticia nos enseña a preparar un Brownie de manteca de maní, receta fácil para el Día de la Madre
INGREDIENTES:
2 Huevos
1 tz Azúcar
1 cta Vainilla
1 pizca Sal
100 g Manteca
½ tz cacao amargo
¾ tz Harina
1 tz manteca de maní
PROCEDIMIENTO:
Batir los huevos, junto con el azúcar, agregar la sal y la vainilla. Por otro lado derretir el chocolate con la manteca.
Ir agregando de a poco el chocolate con la manteca a la mezcla de huevos.
Por último incorporar la harina. Picar y agregar las nueces.
Colocar en tortera de 22 cm.
Cocción: Hornear 6 minutos a potencia máxima o en horno a 180 por 20 minutos.
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