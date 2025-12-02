El presidente del Banco República, Álvaro García, explicó que si Cardama cumple con el próximo hito de las patrulleras, el BROU autorizará el siguiente pago. Señaló que el cumplimiento es independiente de las investigaciones, ya que suspenderlo afectaría la credibilidad del banco. Además, detalló los descuentos del 15% para compras a crédito en el litoral con Argentina, la extensión de beneficios en la frontera con Brasil y las líneas de préstamos para jubilados.

