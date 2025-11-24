Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos brioches holandeses.





INGREDIENTES:

600 g Harina

1/2 cta Sal

15 g Levadura fresca

1/3 tz Azúcar

70 g Manteca

200 mL Leche

2 Huevos

1 cda ralladura de limón

Azúcar impalpable para cubrir a gusto

PROCEDIMIENTO:

Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.

En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca y la ralladura de limón.

Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar.

Estirar de 1 cm de espesor, hacer un doblez como sobre y luego cortar tiras de 2 cm de ancho, dejar leudar, retorcer y volver a dejar leudar.

Hornear a 200 °C por 10 a 15 minutos, hasta que estén dorados.

Dejar enfriar y bañarlos con una mezcla de azúcar impalpable y agua.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.