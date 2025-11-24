LA MAÑANA EN CASA | 24-11-2025
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos brioches holandeses.
INGREDIENTES:
600 g Harina
1/2 cta Sal
15 g Levadura fresca
1/3 tz Azúcar
70 g Manteca
200 mL Leche
2 Huevos
1 cda ralladura de limón
Azúcar impalpable para cubrir a gusto
PROCEDIMIENTO:
Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.
En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca y la ralladura de limón.
Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar.
Estirar de 1 cm de espesor, hacer un doblez como sobre y luego cortar tiras de 2 cm de ancho, dejar leudar, retorcer y volver a dejar leudar.
Hornear a 200 °C por 10 a 15 minutos, hasta que estén dorados.
Dejar enfriar y bañarlos con una mezcla de azúcar impalpable y agua.
