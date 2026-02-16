Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas borlas de Fraile.





INGREDIENTES:

1 kg Harina

1 cda Sal

¾ tz Azúcar

100 g Manteca pomada

2 Huevos

400 mL Agua o leche

50 g Levadura fresca

1 cta Vainilla

Azúcar para cubrir c/n

Dulce de leche a gusto

PROCEDIMIENTO:

Formar una corona con la harina dejando la sal en la base de la corona, agregar en el centro el resto de los ingredientes y amasar hasta que sea una masa suave.

Dejar descansar una hora, o hasta que duplique su volumen, cortar trozos de 30-40 g y hacer bollitos presionando levemente sobre la mesada el trozo de masa en la palma de la mano con movimientos circulares.

Freír en abundante aceite a 160 grados, dar vuelta para que doren parejo.

Al sacarlas dejarlas escurrir 20 segundos sobre papel absorbente y pasar a un recipiente con azúcar. Para rellenar con dulce de leche realizar un corte inclinado con tijera y colocar con manga pastelera la cantidad deseada de dulce de leche.

