LA MAÑANA EN CASA | 16-02-206
Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas borlas de Fraile.
INGREDIENTES:
1 kg Harina
1 cda Sal
¾ tz Azúcar
100 g Manteca pomada
2 Huevos
400 mL Agua o leche
50 g Levadura fresca
1 cta Vainilla
Azúcar para cubrir c/n
Dulce de leche a gusto
PROCEDIMIENTO:
Formar una corona con la harina dejando la sal en la base de la corona, agregar en el centro el resto de los ingredientes y amasar hasta que sea una masa suave.
Dejar descansar una hora, o hasta que duplique su volumen, cortar trozos de 30-40 g y hacer bollitos presionando levemente sobre la mesada el trozo de masa en la palma de la mano con movimientos circulares.
Freír en abundante aceite a 160 grados, dar vuelta para que doren parejo.
Al sacarlas dejarlas escurrir 20 segundos sobre papel absorbente y pasar a un recipiente con azúcar. Para rellenar con dulce de leche realizar un corte inclinado con tijera y colocar con manga pastelera la cantidad deseada de dulce de leche.
