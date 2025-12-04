El gobierno lanzó una nueva campaña de prevención de incendios forestales, alertando sobre los riesgos de quemas deliberadas.

El decreto 245/025 fija el período de prohibición de fuegos a cielo abierto entre diciembre 2025 y abril 2026, con posibilidad de extensión si aumenta el riesgo.

Recibimos a la Crio. Mayor Valeria Vasconcellos, directora nacional de Bomberos, para hablar de la campaña y otros temas de seguridad.







Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.