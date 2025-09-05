Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos bocaditos de zanahoria y naranja.

INGREDIENTES:

½ tz Azúcar

1 cta Vainilla

1 cda Ralladura de Naranja

½ tz Jugo de naranja

2 cdas Almidón de maíz

½ kg Zanahoria

1 tz Agua

Coco c/n

PROCEDIMIENTO:

Hervir la zanahoria junto con el agua y el azúcar, cuando este tierna escurrir.

Procesar la zanahoria rallada, el jugo de naranja, el almidón de maíz y los saborizantes.

Cocinar a fuego bajo 15 min o en horno microondas a 4 min.

Esperar a que enfríe y formar las bolitas, cubrir con coco.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.