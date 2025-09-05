LA MAÑANA EN CASA | 05-09-2025
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos bocaditos de zanahoria y naranja.
INGREDIENTES:
½ tz Azúcar
1 cta Vainilla
1 cda Ralladura de Naranja
½ tz Jugo de naranja
2 cdas Almidón de maíz
½ kg Zanahoria
1 tz Agua
Coco c/n
PROCEDIMIENTO:
Hervir la zanahoria junto con el agua y el azúcar, cuando este tierna escurrir.
Procesar la zanahoria rallada, el jugo de naranja, el almidón de maíz y los saborizantes.
Cocinar a fuego bajo 15 min o en horno microondas a 4 min.
Esperar a que enfríe y formar las bolitas, cubrir con coco.
