LA MAÑANA EN CASA | 19-01-206
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan relleno de jamón y queso.
INGREDIENTES:
1 kg Harina
1/3 tz Azúcar
2 cdas Sal
600 mL Agua
30 g Levadura
300-400 g Manteca
½ tz Harina para espolvorear
PROCEDIMIENTO:
Formar una corona con el medio kg de harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.
En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar e ir agregando el agua de a poco. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme.
Tapar con film y dejar descansar 1/2 hora.
Estirar un rectángulo de medio cm de grosor y colocarle manteca pomada sobre toda la superficie, espolvorear la media taza de harina
Enrollar la masa para realizar el hojaldre, dejar leudar ½ hora enrollado, cortar el cilindro, en trozos de 5 cm. Tornear los rollos y estirar un poquito del largo deseado, dejar leudar y pintar con huevo, agua y sal.
Cocción: 200 *C durante 15 minutos.
Al retirar del horno pintar con almíbar (1/2 tz de azúcar y ¼ tz de agua) y espolvorear con azúcar común.
