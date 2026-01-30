Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan relleno de jamón y queso.

INGREDIENTES:

1 kg Harina

1/3 tz Azúcar

2 cdas Sal

600 mL Agua

30 g Levadura

300-400 g Manteca

½ tz Harina para espolvorear

PROCEDIMIENTO:

Formar una corona con el medio kg de harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.

En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar e ir agregando el agua de a poco. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme.

Tapar con film y dejar descansar 1/2 hora.

Estirar un rectángulo de medio cm de grosor y colocarle manteca pomada sobre toda la superficie, espolvorear la media taza de harina

Enrollar la masa para realizar el hojaldre, dejar leudar ½ hora enrollado, cortar el cilindro, en trozos de 5 cm. Tornear los rollos y estirar un poquito del largo deseado, dejar leudar y pintar con huevo, agua y sal.

Cocción: 200 *C durante 15 minutos.

Al retirar del horno pintar con almíbar (1/2 tz de azúcar y ¼ tz de agua) y espolvorear con azúcar común.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.