Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos bizcochos de coco.





INGREDIENTES:



Masa:

1 kg de harina

50 g de levadura fresca

600 g de agua

1 cda sal

300 g manteca

½ tz harina



Almíbar:

½ tz azúcar

¼ tz agua



Crema pastelera de coco:

½ L leche

2 huevos

½ tz azúcar

4 cdas almidón de maíz

1 cta vainilla

50 g de coco rallado

PROCEDIMIENTO:

Formar una corona con el kg de harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.

En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar e ir agregando el agua de a poco. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme.

Tapar con film y dejar descansar 1/2 hora.

Estirar un rectángulo de medio cm de grosor y colocarle manteca pomada sobre toda la superficie, espolvorear la media taza de harina.

Enrollar la masa para realizar el hojaldre, dejar leudar ½ hora enrollado, cortar el cilindro, en trozos de 7 cm. Hacer un corte en el centro y enrollar sobre si mismo dando la vuelta por el centro, colocar la crema pastelera de forma lineal en el corte y dejar leudar y pintar con huevo, agua y sal.(1 huevo, ¼ tz de agua y sal). Hornear a 200 grados hasta que doren. 30 minutos aprox. Al salir del horno pintar con almíbar y espolvorear con coco rallado.

Para la crema pastelera calentar la leche, por otro lado batir los huevos con el azúcar y el almidón de maíz, cuando la leche este tibia agregar sobre los huevos y volver todo a fuego, agregar la vainilla, revolver hasta que coagule y cocinar por 1 minuto más. Mantener en manga o cubrir con film hasta su uso.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.