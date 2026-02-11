Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas berenjenas a la napolitana.

INGREDIENTES:

3 berenjenas

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cebolla

2 dientes de ajo

50 g de queso parmesano

200 g de queso Danbo o muzarella rallada

1 salsa de tomate o tomate picado

Albahaca, Sal y pimienta a gusto

PROCEDIMIENTO:

Cortar las berenjenas en cubos y dejarlas con sal gruesa por ½ hora.

Enjuagar y reservar. Saltear la cebolla y el ajo con aceite de oliva, agregar la berenjena y dejar que se cocine por unos minutos, primero abrorbe el líquido y luego lo libera. Agregar la salsa de tomate y cocinar unos minutos, salpimentar a gusto.

Servir con albahaca fresca.

