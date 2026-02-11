LA MAÑANA EN CASA | 11-02-206
Leticia nos enseña a preparar unas exquisitas berenjenas a la napolitana.
INGREDIENTES:
3 berenjenas
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cebolla
2 dientes de ajo
50 g de queso parmesano
200 g de queso Danbo o muzarella rallada
1 salsa de tomate o tomate picado
Albahaca, Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Cortar las berenjenas en cubos y dejarlas con sal gruesa por ½ hora.
Enjuagar y reservar. Saltear la cebolla y el ajo con aceite de oliva, agregar la berenjena y dejar que se cocine por unos minutos, primero abrorbe el líquido y luego lo libera. Agregar la salsa de tomate y cocinar unos minutos, salpimentar a gusto.
Servir con albahaca fresca.
