Bases y Condiciones

Sociedad Anónima Emisoras de Televisión y Anexos (en adelante indistintamente“SAETA” o “el Organizador”) con domicilio en Lorenzo Carnelli 1234, Montevideo,Uruguay tiene intención de producir un programa televisivo denominado “GOT TALENT”(en adelante “el Programa”). A estos efectos realizará un Casting previo (en adelante “el Casting”) para seleccionar a los eventuales concursantes del Programa (en adelante“Los Concursantes”).

1. Objeto: Las siguientes Bases y condiciones (en adelante “Las Bases”) establecen las condiciones del Casting, así como los requisitos y normas que todas aquellas personas que participen en el mismo (en adelante, “el Participante”) deben conocer y cumplir.

2. Alcance del Casting: El Casting tendrá como finalidad seleccionar a aquellas personas que, eventualmente, podrán ser convocados a participar en el Programa como concursantes, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en las presentes Bases.

3. Requisitos: Son requisitos indispensables para participar del Casting:

1. Tener 18 años cumplidos a la fecha de inscripción al mismo. En el supuesto de que el participante fuese menor de edad, será obligatorio contar con el consentimiento expreso de los padres o tutores para poder participar en el Casting y/o en el Programa. SAETA le pedirá una copia de su documento de identidad vigente para comprobar su edad.

2. Tener nacionalidad uruguaya o, en caso de ser extranjero, poseer residencia legal en la República Oriental del Uruguay.

3. No podrán participar en el Casting y/o Programa personal relacionado con SAETA ni sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni tampoco los ex empleados de SAETA que se hubieren desvinculado de la misma dentro de los 60 (sesenta) días anteriores al de la fecha de comienzo del Casting.

4. Inscripción previa: Quienes deseen participar en el Casting deberán inscribirse hasta el día 29 de noviembre de 2019, a través de la página web www.canal10.com.uy completando el formulario de inscripción allí publicado y aceptar electrónicamente las presentes Bases y condiciones. También podrán inscribirse el mismo día del Casting, en cuyo caso el Participante deberá completar el formulario respectivo y aceptar las presentes Bases y Condiciones.

La inscripción para el Casting no implica de forma alguna una oferta para aparecer en el Programa. SAETA podrá, o no, invitar a los inscriptos a participar en el Casting a su sola discreción.

La sola inscripción al Casting, sin necesidad de ningún acto adicional, implica el conocimiento y aceptación expresa del Participante a las disposiciones establecidas las presentes Bases y Condiciones.

5. Documentación a presentar: Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3), encaso que el Participante sea seleccionado para participar en el Casting, SAETA se reserva el derecho de solicitarle, en cualquier momento, la presentación de: Cédula de Identidad vigente y copia, Formulario de inscripción completos, impreso y firmado por el Participante, las presentes Bases y Condiciones impresas y firmadas y cualquier otro documento adicional que SAETA considere necesario.

En el caso de participantes menores de edad, antes de participar en el Casting deberá presentar las presentes bases y condiciones debidamente firmadas por sus padres o tutores, junto con copia de las respectivas cédulas de identidad. Asimismo deberá estar en todo momento acompañado por un adulto.

Se deja expresa constancia que la no presentación de alguno de los documentos antes indicados o el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados precedentemente, supondrá la eliminación automática del Participante, quien no podrá realizar o continuaren el Casting.

6. Autorización de uso de imagen, voz y/o nombre: El Participante por su sola participación en el Casting da su consentimiento para que se realicen grabaciones y se tomen fotografías de su persona, graben su voz, conversaciones, dichos, hechos y sonidos, durante y en conexión con su participación en Casting sin remuneración o compensación de tipo alguno.

El Participante, por su sola participación en el Casting, autoriza a SAETA y/o a sus empresas afiliadas para que reproduzcan, de cualquier forma, su participación en el Casting y demás actividades que se realicen, utilicen y difundan su voz, imagen y/o nombre, en cualesquiera y todos los medios y a través de cualquier forma de comunicación, incluyendo, sin que constituya limitación, transmisión al aire, televisión para abonados, medio impreso o mediante cualquier otro medio de difusión o comunicación, incluido Internet y redes sociales, a su discreción, sin limitación de tiempo ni territorio, en las oportunidades y durante el tiempo que SAETA estime necesario a su sola discreción. La presente autorización se otorga en forma gratuita ys in que ella genere en favor del Participante derecho a algún tipo de compensación,remuneración y/o beneficio.

A título enunciativo pero no limitativo SAETA podrá emitir todas las grabaciones del Casting en las que aparezcan los Participantes en cualquier medio de difusión y/o programas, promociones o en la web de SAETA, así como en sus servicios móviles, deforma completa o fraccionada, por separado o de forma agrupada.

7. Ausencia de remuneración: La participación en el Casting es gratuita, el Participante no recibirá ninguna contra prestación ni pago por su participación en el mismo. El Participante declara que participa del Casting por su propia decisión y bajo su absoluta responsabilidad desistiendo desde ya a reclamar cualquier tipo de indemnización por daños, materiales, físicos y/o morales que el Participante pudiera sufrir con motivo y/o en ocasión de su participación en el Casting.

8. Procesos de selección: SAETA podrá utilizar el proceso de pre selección que considere apropiado, aceptando el Participante que su inscripción en el Casting o participación en el Casting no obliga a SAETA a elegirlo, aún cuando pudiera considerarse que reúne todas o las mejores condiciones para participar del Programa.

SAETA se reserva el derecho de elegir a aquellas personas que considere más apropiadas para poder, eventualmente, ser concursante del Programa, sin obligación de expresar las razones o motivos de su elección. SAETA fijará en forma unilateral la cantidad de participantes que pasarán a las distintas etapas del Casting y así como la cantidad de personas que podrán ser eventualmente Concursantes del Programa.

Asimismo, SAETA podrá en, forma discrecional y sin expresión de causa, cancelar el Casting, no seleccionar a ningún Participante, e incluso convocar a un nuevo Casting a su solo arbitrio.

Toda decisión de SAETA referida al Casting y la selección de los Concursantes será definitiva no pudiendo ser apelada.

Por lo expuesto, el Participante renuncia desde ya a realizar cualquier cuestionamiento y/o reclamo fundado en su falta de selección para participar en el Casting y/o Programa, en la cancelación del Casting, en la no selección de ningún Participante, o vinculado a cualquier otra decisión de SAETA en relación al Casting y/o Programa.

9. Casting: Los Participantes que sean seleccionados para intervenir en el Casting pasarán por diferentes convocatorias, donde se podrán realizar, a criterio exclusivo de SAETA, entrevistas, pruebas y/u otras actividades adicionales que SAETA entienda pertinente, para completar el proceso de selección.

La mecánica del casting, las pruebas y sus etapas serán definidas unilateralmente por SAETA e informadas oportunamente a los Participantes. Las mismas podrán ser modificadas por SAETA en forma unilateral, sin que los Participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna. Cualquier modificación será debidamente publicada.

Las fechas y horas de las distintas etapas del Casting, así como la decisión de quienes pasan a las distintas etapas del Casting, serán notificadas por SAETA a los participantes seleccionados por los medios que ésta considere apropiados.

Asimismo, el resultado del Casting podrá ser publicado y difundido por cualquier medio,incluyendo, sin que constituya limitación, transmisión al aire, medio impreso o mediante cualquier otro medio de difusión o comunicación, incluido Internet y redes sociales.

Por la mera inscripción y participación en el Casting, los participantes se obligan a tener plena disponibilidad de fechas y horarios para participar en el Casting, sus distintas etapas, grabaciones, entrevistas y pruebas.

En el caso de menores de edad para poder participar en el Casting deberán presentar estas Bases debidamente firmadas por sus padres o tutor y con copia de los respectivos documentos de identidad. Los menores deberán estar, en todo momento,acompañado por un adulto.

10. De los Concursantes: De entre todos los Participantes, SAETA seleccionará a un determinado número, que será fijado unilateralmente por ella, para ser Concursantes/Participantes del Programa.

El Participante acepta que aun siendo seleccionado, SAETA no tendrá obligación alguna de realizar el Programa.

La eventual participación de los seleccionados en el Programa podrá estará condicionada a la firma y aceptación de un contrato de participación, aceptación de las Reglas del Programa y/o cualquier otro documento adicional que SAETA considere necesario.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que sea seleccionado para participar en el Programa, por el presente documento el Participante/Concursante cede desde ya todos los derechos a SAETA para grabar dicha participación y usar estas grabaciones con su imagen y/o voz relacionadas con el Programa así como con los productos derivados del Programa y para la explotación de las mismas en cualquier medio, a nivel mundial y a perpetuidad, sin la necesidad de abonarle compensación económica alguna.

En el caso de que fuese seleccionado para participar en el Programa el Participante/Concursante se compromete a seguir en contacto con SAETA,garantizándole la exclusiva en televisión durante su participación en el Programa, y a respetar los términos aquí descritos. De no hacerlo podría no ser considerado para el Programa. La decisión de SAETA es definitiva.

El Participante/Concursante declara en este acto que no ha contraído compromiso alguno anterior que, en el supuesto de ser seleccionado para el Programa, le impida el cumplimiento de las obligaciones que a su cargo se establecen en el presente documento u otros que eventualmente se firmen, al que concede prioridad, comprometiéndose además a no prestar, por cuenta propia o de terceros, idéntica o similar actividad relacionada con el mundo audiovisual y musical, sin el consentimiento expreso y por escrito de SAETA.

11. Reglas de conducta: SAETA se reserva el derecho de descalificar a cualquier Participante o a un Concursante del programa en caso de que considere que su actuación es en forma alguna inadecuada o contraria a cualquier código de emisión,ético, de regulación o a alguna ley aplicable.

Ni los Participantes ni los Concursantes podrán, en ningún caso, promocionar ningún servicio o producto, sin la autorización de SAETA. No obstante ello, los Participantes se obligan a hacer referencia a las firmas comerciales y realizar las mencionespublicitarias o promociones que SAETA determine.

Los Participantes no podrán utilizar un lenguaje inapropiado ni groserías, o realizar declaraciones injuriosas, calumniosas o decir cualquier cosa que pudiera ofender o herir a una persona, empresa o entidad.

12. Exoneración de responsabilidad: El Participante reconoce y acepta que su participación en el Casting y/o en el Programa queda librada a su propio riesgo. En tal sentido exonera a SAETA, y a sus respectivos directores, funcionarios,accionistas, agentes, representantes y empleados de toda responsabilidad por cualquier lesión, daño o perjuicio que pudiera sufrir como consecuencia de cualquiera de las actividades que desarrolle con motivo del Casting y/o Programa y su participación o aparición en las mismas. La exención de responsabilidad comprenderá tanto al caso en que la lesión sea provocada por un tercero, como cuando sea consecuencia de un acto individual del Participante o por cualquier otra causa que se produjere durante o con motivo de las actividades vinculadas al Casting y/o Programa o su participación o aparición en ellas. EL Participante declara y reconoce que ni SAETA, ni sus empleados, ni la Producción del Programa, ni el Conductor del Programa serán responsables de ningún daño, material, físico o moral pudiera sufrir con motivo de su participación en el Casting y/o el Programa, ni por las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas derivadas de casos fortuitos o de fuerza mayor, quedando expresamente convenido que dichos riesgos son a cargo de los Participantes.

13. Decisiones de la Producción: El Participante acepta expresamente que las decisiones de la Producción en todos los aspectos del Casting y/o Programa(incluyendo la selección de los concursantes) son definitivas, y acepta que las mismas no podrán ser objetadas, recurridas o impugnadas, aun cuando pudieran haber sido dictadas incurriendo en error, omisión o cualquier otra equivocación.

14. Confidencialidad: El Participante se obliga guardar estricta confidencialidad acerca de toda la información que SAETA ponga en su conocimiento que tenga algún tipo de relación con el Casting y/o Programa. El Participante se obliga a no compartir dicha información con terceras personas, incluyendo las redes sociales, y a realizar todos los actos razonablemente necesarios y adoptar todas las medidas conducentes para asegurar que la información recibida no sea utilizada por terceros,revelada o divulgada, total o parcialmente. El Participante no utilizará la información para otro propósito que el de participar en el Casting y/o Programa, aceptando que el incumplimiento de lo anteriormente descripto traerá aparejadas consecuencias sumamente graves para SAETA y que, por lo tanto, deberá indemnizarlos por los daños y perjuicios que tal violación les ocasione.

15. Tratamiento de datos personales: El Participante autoriza a SAETA a realizar el tratamiento y conservación de los datos personales que conozca en virtud de la presente relación jurídica y su incorporación a una base de datos con la finalidad de ser empleados en el desarrollo de los procesos de selección y ejecución del Casting,o las actividades posteriores consecuencia del mismo en el caso de resultar elegido como concursante.Los datos personales serán tratados por SAETA cumpliendo con la normativa vigente en materia de Protección de datos personales y fundamentalmente con la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de "Habeas Data" y sus normas reglamentarias, y serán utilizados para la finalidad que fueron proporcionados.

16. Cancelaciones y/o modificaciones: SAETA podrá cancelar, suspender o modificar,tanto el día, como el horario de las distintas etapas del Casting, o el propio Casting,en cualquier momento, sin que ello genere derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de los Participantes.

Asimismo SAETA podrá cancelar, suspender o interrumpir la producción del Programa en el momento que lo considere conveniente a sus intereses, aún antes de ser emitido al aire.

SAETA se reserva el derecho a realizar modificaciones incluyendo la cancelación o suspensión anticipada del Casting y/o Programa y/o a añadir anexos sucesivos sobre estas Bases, publicando siempre estas modificaciones y/o anexos en la dirección www.canal10.com.uy.

17. Aceptación de las Bases y Condiciones: La sola inscripción al Casting implica el conocimiento y aceptación de todas y cada una de las presentes disposiciones, de la mecánica del Casting, así como de las decisiones que adopte la producción del Programa sobre cualquier cuestión no prevista en el mismo, renunciando a efectuar reclamos de naturaleza alguna a SAETA.

El Participante por intermedio del presente reconoce y acepta seguir las normas, el reglamento, los términos y condiciones del Programa determinadas por SAETA (las“Normas”) y acepta que las normas pueden variar (sin limitación verbal alguna) en cualquier momento y a la sola discreción de SAETA, quedando el Participante obligado por dichas Normas. Las Normas actualizadas se pondrán a disposición de los participantes seleccionados, en el momento oportuno.

18. Publicación de las Bases y Condiciones: Las presentes Bases estarán disponibles enwww.canal10.com.uy .

19. Comunicaciones: El Participante acepta que cualquier clase de comunicación se realice mediante correo electrónico o en el domicilio o al teléfono establecido en el formulario de inscripción.20. Legislación y jurisdicción: La relación entre SAETA y el Participante se regirá por la legislación vigente en la República Oriental del Uruguay y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Montevideo.

AL PRESIONAR EL BOTÓN “ACEPTAR”, QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA PÁGINA, EXPRESO QUE HE LEÍDO, ENTENDIDO Y QUE ESTOY DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CASTING Y/O EL PROGRAMA