LA MAÑANA EN CASA | 12-09-2025
Leticia nos enseña a preparar un exquisito pan baguette.
INGREDIENTES:
330 m L Agua
500 g Harina
Sal 1 cda.
Levadura instantánea 1 cta.
PROCEDIMIENTO:
Mezclamos el agua con la levadura, la miel, lo agregamos a la harina en forma de corona e incorporamos la sal. Amasar hasta que quede bien lisa. Tapamos con un film y dejamos reposar durante 1 hora. Luego, partimos la masa en 3 trozos. La estiramos en forma rectangular y doblamos hacia adentro formando las barras de baguette. Las dejamos descansar por 2 horas y cortamos con cuchilla filosa.
Llevamos al horno a 190ºC durante 15 minutos hasta que tomen un color bien dorado.
