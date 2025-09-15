Leticia nos enseña a preparar un exquisito pan baguette.



INGREDIENTES:

330 m L Agua

500 g Harina

Sal 1 cda.

Levadura instantánea 1 cta.

PROCEDIMIENTO:

Mezclamos el agua con la levadura, la miel, lo agregamos a la harina en forma de corona e incorporamos la sal. Amasar hasta que quede bien lisa. Tapamos con un film y dejamos reposar durante 1 hora. Luego, partimos la masa en 3 trozos. La estiramos en forma rectangular y doblamos hacia adentro formando las barras de baguette. Las dejamos descansar por 2 horas y cortamos con cuchilla filosa.

Llevamos al horno a 190ºC durante 15 minutos hasta que tomen un color bien dorado.

