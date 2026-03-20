En un evento realizado en el Estadio Centenario, las marcas Rexona y AXE anunciaron el lanzamiento de ediciones especiales inspiradas en la selección uruguaya y la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Nicolás Peyrous, responsable de marketing de Cuidado Personal Unilever, destacó el lanzamiento de tres productos de edición limitada:



• AXE, te lleva al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, ingresando sus productos en www.axe.com/uy. Las nuevas fragancias edición limitada, tienen doble chance.

• REXONA, te lleva a alentar a Uruguay en los partidos de fases de grupos y a vivir experiencias únicas como “Camina la cancha” que te permite ingresar antes de los partidos y





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