LA MAÑANA EN CASA | 17-09-2025
Leticia nos enseña a preparar un exquisito arroz al horno.
INGREDIENTES:
2 tz Arroz grano corto
200 g garbanzos cocidos
1 papa
200 g Salchichas
400 g Carne cerdo
1 Cebolla
1 cabeza Ajo
¼ tz Vino blanco
2 tomates
4 tz Caldo
Pimentón, sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Dorar la salchicha y luego la carne de cerdo, retirar, dorar las papas y 1 tomate, colocar la cebolla y retirar el fondo de cocción con el vino blanco, Agregar 1 tomate triturado y colocar el arroz. Luego incorporar le caldo, condimentar y llevar a horno por 40 minutos.
