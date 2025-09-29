LA MAÑANA EN CASA | 29-09-2025
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas arepas con rellenos de sobras de pollo.
INGREDIENTES:
2 ½ tz Agua
2 tz Harina de maíz blanco precocida
1 cda Aceite de oliva
1 cta Sal
Relleno caliente
2 cebollas
3 dientes de ajo
300 g de restos de pollo
½ morrón rojo
2 cdas de pulpa de tomate
½ cta de comino
1 cta orégano seco
Sal y pimienta a gusto
Relleno frío:
300 g de restos de pollo
2 paltas
60 g de mayonesa
½ cebolla colorada
Perejil o cilantro
Jugo de limón y sal a gusto
PROCEDIMIENTO:
Colocar el agua con la sal y el aceite e incorporar la harina de maíz blanco. Dejar descansar por 5 min. Formar 10 bollitos y aplanar. Calentar un sartén y colocar las arepas a fuego bajo, cocinar un par de minutos cada lado.
Cocinar la cebolla, el morrón y los dientes de ajo, agregar el pollo picado, agregar la salsa de tomate y condimentar.
Para el relleno frío picar el pollo, agregar la palta pisada, la mayonesa y la cebolla colorada en cubitos. Servir con limón y cilantro
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.