La Agencia Nacional de Vivienda abrió dos llamados para la comercialización de viviendas, terrenos, garajes y locales comerciales en Montevideo y el interior del país. Las convocatorias están dirigidas tanto a familias que buscan acceder a una vivienda como a inversores interesados en adquirir inmuebles. Los plazos para inscribirse vencen el 22 y el 25 de mayo. Hablamos de esto en nuestro móvil con Alfonso Lereté, director ANV.

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