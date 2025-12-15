La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de la República (Udelar) firmarán este lunes un acuerdo para impulsar el laboratorio de innovación abierta Uruguay GreenTech. Será con la participación de los ministros de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Conversamos en nuestro móvil con el rector de la UdelaR, Héctor Cancela.

