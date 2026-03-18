Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos alfajores de nieve.





INGREDIENTES:



Masa:

360 g de harina 0000

3 ctas polvo de hornear

150g de manteca

2/3 tz de azúcar

2 huevos

1 cta de vainilla

1/2 cta ralladura de limón

Dulce de leche repostero c/n



Nieve:

200 g Azúcar

50 mL Agua

1/2 cta Jugo de limón

1 clara

200 g de Azúcar impalpable

PROCEDIMIENTO:

Realizar un arenado con los secos, la ralladura y la manteca fría.

Tomar la masa con los huevos, enfriar 1 hora envuelta en film.

Cortar la masa con cortante circular, colocar en asadera y en el caso de que se haya templado la masa volver a enfriar (siempre tiene que entrar fría al horno).

Hornear a 180 °C por 10 minutos.

Enfriar las tapitas y rellenar con dulce de leche repostero.

Para la nieve, calentar el azúcar común con el agua y hervir por 5 minutos, por otro lado batir la clara con el azúcar impalpable y el jugo de limón, cuando está el almíbar agregarlo suavemente sobre la preparación de claras y continuar batiendo.

Así les debería quedar perfecto, si ven que se les pasó el almíbar y les resulta muy duro para bañar agreguen de a poco agua y van mirando el punto hasta que quede fluído para bañar.

Deben bañar los alfajores inmediatamente porque seca muy rápido!





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