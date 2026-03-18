LA MAÑANA EN CASA | 19-01-206
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos alfajores de nieve.
INGREDIENTES:
Masa:
360 g de harina 0000
3 ctas polvo de hornear
150g de manteca
2/3 tz de azúcar
2 huevos
1 cta de vainilla
1/2 cta ralladura de limón
Dulce de leche repostero c/n
Nieve:
200 g Azúcar
50 mL Agua
1/2 cta Jugo de limón
1 clara
200 g de Azúcar impalpable
PROCEDIMIENTO:
Realizar un arenado con los secos, la ralladura y la manteca fría.
Tomar la masa con los huevos, enfriar 1 hora envuelta en film.
Cortar la masa con cortante circular, colocar en asadera y en el caso de que se haya templado la masa volver a enfriar (siempre tiene que entrar fría al horno).
Hornear a 180 °C por 10 minutos.
Enfriar las tapitas y rellenar con dulce de leche repostero.
Para la nieve, calentar el azúcar común con el agua y hervir por 5 minutos, por otro lado batir la clara con el azúcar impalpable y el jugo de limón, cuando está el almíbar agregarlo suavemente sobre la preparación de claras y continuar batiendo.
Así les debería quedar perfecto, si ven que se les pasó el almíbar y les resulta muy duro para bañar agreguen de a poco agua y van mirando el punto hasta que quede fluído para bañar.
Deben bañar los alfajores inmediatamente porque seca muy rápido!
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