Leticia nos enseña a preparar un sano y delicioso pan de lentejas.
INGREDIENTES:
Albóndigas:
500 g carne picada
3 rebanadas de pan
½ tz leche
Ralladura de 2 limones
1 huevo
Sal, pimienta y tomillo a gusto
Harina c/n
Salsa:
2 tomates
1 tz pulpa de tomate
2 dientes Ajo
1 rama apio
Aceite de oliva c/n
PROCEDIMIENTO:
Preparar la masa de las albóndigas mezclando todos los ingredientes (previamente sumergir el pan en la leche). Formar bolitas del tamaño deseado y pasar por harina. Sofreír las albóndigas en aceite de oliva y reservar.
Para la salsa, en el mismo sartén de las albóndigas sofreír el ajo y el apio y agregar la pulpa de tomate y el tomate en cubitos, cocinar a fuego bajo ( si es necesario agregar algo de caldo para reducir y cocinar) Incorporar las albóndigas y terminar de cocinar. Servir las albóndigas con tomillo.
