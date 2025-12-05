La sala de lectura del Hospital del Cerro (antiguamente Centro Coordinado del Cerro) cumple 10 años. Gracias al apoyo de empresas, vecinos y librerías, este espacio permite a niñas y niños internados acceder a libros durante su tratamiento. La pediatra Diana Sastre repasó la historia de la iniciativa y los desafíos para continuarla. El móvil de Arriba Gente acompañó la celebración junto a los pacientes y el equipo del centro pediátrico.

