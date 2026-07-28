¿Se vieron reflejadas en la Rendición de Cuentas las necesidades presupuestales de la educación?; ¿Preocupa la inasistencia a clases en Uruguay?; ¿De qué manera trabaja la educación pública frente a hechos de violencia protagonizados por niños y adolescentes?; ¿Ya está operativa la camioneta que Orsi donó a la ANEP? Estos son algunos de los temas que conversamos este martes con el presidente del Codicen de la ANEP, Pablo Caggiani.

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