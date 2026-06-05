Leticia nos enseña a preparar una exquisita torta mousse de dulce de leche.

INGREDIENTES:



Base:

200 g Galletitas dulces

¼ tz Azúcar

100 g Manteca



Mousse de dulce de leche:

300 g dulce de leche repostero

75 g de manteca

250 g de crema de leche

6 huevos

4 cdas azúcar.

1 sobre de gelatina sin sabor con ½ tz de agua

Merenguitos o baño de chocolate para decorar

PROCEDIMIENTO:

Procesar las galletitas con el azúcar y agregar la manteca derretida, presionar en la base de un molde.

Por otro lado batir los dos huevos con el queso, el azúcar y la sal.

Agregar el cacao.

Derretir el chocolate con la crema de leche.

Mezclar las dos preparaciones.

Cocinar a 160 grados por 40 minutos.

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