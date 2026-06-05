LA MAÑANA EN CASA | 05-06-2026
Leticia nos enseña a preparar una exquisita torta mousse de dulce de leche.
INGREDIENTES:
Base:
200 g Galletitas dulces
¼ tz Azúcar
100 g Manteca
Mousse de dulce de leche:
300 g dulce de leche repostero
75 g de manteca
250 g de crema de leche
6 huevos
4 cdas azúcar.
1 sobre de gelatina sin sabor con ½ tz de agua
Merenguitos o baño de chocolate para decorar
PROCEDIMIENTO:
Procesar las galletitas con el azúcar y agregar la manteca derretida, presionar en la base de un molde.
Por otro lado batir los dos huevos con el queso, el azúcar y la sal.
Agregar el cacao.
Derretir el chocolate con la crema de leche.
Mezclar las dos preparaciones.
Cocinar a 160 grados por 40 minutos.
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