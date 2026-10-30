LA MAÑANA EN CASA | 30-10-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa torta Halloween.
INGREDIENTES:
Torta:
4Huevos
2 yemas
2 tz Azúcar
200 g Manteca
2 1/2 tz Harina
½ tz cacao
3 ctas de polvo de hornear
1 cta bicarbonato
½ cta sal
1 cta Vainilla
350 mL leche
2 cdas vinagre o jugo de limón
Dulce de leche y confites a gusto
Merengues:
2 claras
120 g de azúcar
1 cta vinagre
1 cta almidón de maiz
PROCEDIMIENTO:
Batir la manteca, junto con el azúcar. Continuar batiendo y agregar la vainilla, los huevos, las yemas. Tamizar la harina con el polvo de hornear, el cacao, bicarbonato de sodio, reservar.
Cortar la leche con vinagre o jugo de limón.
Agregar los secos a la mezcla de huevos alternando con la leche.
Colocar en tortera, si la dividen en dos torteras se obtiene mejor volumen.
Cocción: Hornear a 180 *C, 40 minutos aprox. Desmoldar en frío.
Decorar a gusto con merenguitos fantasma.
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