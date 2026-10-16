LA MAÑANA EN CASA | 16-10-2026
Leticia nos enseña a preparar una exquisito tiramisú de frutos rojos y limón.
INGREDIENTES:
1 tz de crema de leche
500 g de queso mascarpone
1 cta vainilla
1 cda ralladura
½ tz de azúcar
300 g de plantillas
1 tz mermelada de frutos rojos
2 limones
½ tz de azúcar
PROCEDIMIENTO:
Mezclar el queso crema con la crema de leche montada, agregar la vainilla y la ralladura, si se desea agregar algo de mermelada.
Mojar las plantillas con 2 cdas de mermelada mezlcada con jugo de limón , y disponer en capas junto con la crema.
Enfriar y decorar con mermelada.
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