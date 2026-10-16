Leticia nos enseña a preparar una exquisito tiramisú de frutos rojos y limón.





INGREDIENTES:

1 tz de crema de leche

500 g de queso mascarpone

1 cta vainilla

1 cda ralladura

½ tz de azúcar

300 g de plantillas

1 tz mermelada de frutos rojos

2 limones

½ tz de azúcar



PROCEDIMIENTO:

Mezclar el queso crema con la crema de leche montada, agregar la vainilla y la ralladura, si se desea agregar algo de mermelada.

Mojar las plantillas con 2 cdas de mermelada mezlcada con jugo de limón , y disponer en capas junto con la crema.

Enfriar y decorar con mermelada.





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