LA MAÑANA EN CASA | 09-09-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa Tarta de coco y dulce de leche.
INGREDIENTES:
Masa:
2 tz Harina
¾ tz Azúcar
1/2 cta sal
100 g de manteca
4 yemas
Agua c/n
Relleno:
Dulce de leche repostero a gusto
160 g coco
1 tz de azúcar
1 huevo
PROCEDIMIENTO:
Mezclar los ingredientes secos y agregar la manteca, formar un arenado.
Incorporar las yemas al arenado de harina hasta formar una masa apretando y no amasando.
No amasar, unir solamente hasta que la puedan estirar.
Reservar en heladera ½ h.
Estirar la masa de medio cm de espesor, colocar en asadera desmontable o en tartera y dejar el borde alto como para contener el relleno, hornear a 180 grados unos 15 minutos con papel de aluminio y porotos, retirar el papel de aluminio y continuar horneando, agregar el dulce de leche y la mezcla de coco, volver al horno hasta dorar.
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