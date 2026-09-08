LA MAÑANA EN CASA | 07-09-2026
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos tallarines con estofado de pollo.
INGREDIENTES:
Masa:
600 g de harina
6 huevos
Estofado:
2 bandejas de muslos de pollo
1 Cebolla
2 dientes ajo
1 morrón
1 rama apio
1 zanahoria
3 tz Salsa de tomate
1 tz de caldo
Condimentos a gusto
PROCEDIMIENTO:
Hervir la pasta en 6 L de agua salada (7 g de sal por litro de agua).
Saltear el pollo junto con la cebolla, el morrón, el apio condimentar y agregar luego la zanahoria en rodajas y la salsa de tomate, el caldo.
Cuando está la pasta incorporarla a la salsa y remover.
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