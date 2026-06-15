En los últimos días, varios policías fueron víctimas de rapiñas y ataques armados, una situación que genera preocupación dentro de la fuerza. Además, el Sindicato Único de Policías del Uruguay mantuvo una reunión con el ministro del Interior para conocer los cambios dispuestos en la cúpula policial. En Arriba Gente recibimos a Ricardo González, presidente del SUPU, para analizar estos temas y la realidad que enfrentan los efectivos.

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