Leticia nos enseña a preparar paso a paso la receta del clásico strudel de manzana.

INGREDIENTES:

Masa:

200 g harina

½ tz de agua

15 g de manteca



Relleno:

6 manzanas

1 ½ tz Azúcar

½ tz de nueces

½ tz pasas de uva

1 cta canela

¾ tz azúcar

Manteca para pintar c/n

Azúcar impalpable a gusto

PROCEDIMIENTO:

Amasar muy bien la masa hasta que quede lisa y suave. Dejar descansar media hora y estirar sobre paño con harina muy fina, casi hasta que quede transparente.

Por otro lado pelar y cortar las manzanas, mezclar con el resto de los ingredientes del relleno y colocar el relleno en la masa dejando el borde superior libre para cerrar.

Enrollar con ayuda del paño y pintar la superficie con manteca derretida. Llevar a horno a 160 °C por 1 hora aprox.

Espolvorear con azúcar impalpable y servir con helado de crema.



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