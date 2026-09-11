LA MAÑANA EN CASA | 11-09-2026
Leticia nos enseña a preparar paso a paso la receta del clásico strudel de manzana.
INGREDIENTES:
Masa:
200 g harina
½ tz de agua
15 g de manteca
Relleno:
6 manzanas
1 ½ tz Azúcar
½ tz de nueces
½ tz pasas de uva
1 cta canela
¾ tz azúcar
Manteca para pintar c/n
Azúcar impalpable a gusto
PROCEDIMIENTO:
Amasar muy bien la masa hasta que quede lisa y suave. Dejar descansar media hora y estirar sobre paño con harina muy fina, casi hasta que quede transparente.
Por otro lado pelar y cortar las manzanas, mezclar con el resto de los ingredientes del relleno y colocar el relleno en la masa dejando el borde superior libre para cerrar.
Enrollar con ayuda del paño y pintar la superficie con manteca derretida. Llevar a horno a 160 °C por 1 hora aprox.
Espolvorear con azúcar impalpable y servir con helado de crema.
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