#LaMañanaEnCasa | 04-08-2026
En pocas palabras
- Espectáculo: 'Siempre Cantamos' recorre la historia de las compositoras uruguayas.
- Reivindicación: El show destaca el aporte femenino a la música nacional.
- Función: Se presentará el 20 de agosto en la Sala Zitarrosa.
Resumen generado por Thinkindot AI
Ana, Jacinta y Julieta presentan 'Siempre Cantamos', un espectáculo que recorre la historia de las compositoras uruguayas y reivindica el aporte femenino a la música nacional. El show será el 20 de agosto en Sala Zitarrosa.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios