#LaMañanaEnCasa | 04-08-2026

En pocas palabras

  • Espectáculo: 'Siempre Cantamos' recorre la historia de las compositoras uruguayas.
  • Reivindicación: El show destaca el aporte femenino a la música nacional.
  • Función: Se presentará el 20 de agosto en la Sala Zitarrosa.
Resumen generado por Thinkindot AI

Ana, Jacinta y Julieta presentan 'Siempre Cantamos', un espectáculo que recorre la historia de las compositoras uruguayas y reivindica el aporte femenino a la música nacional. El show será el 20 de agosto en Sala Zitarrosa.

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